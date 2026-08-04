元巨人でナショナルズの左腕フォスター・グリフィン投手（３１）が、ア・リーグ中地区で優勝争いをしているガーディアンズにトレードされることが明らかになった。ＥＳＰＮ局のＪ・パッサン記者がトレード期限最終日の３日（日本時間４日）にＸで伝えた。グリフィンは巨人で３シーズンプレーした後、ナショナルズでメジャーに復帰。今季これまでリーグ３位の１２勝（３敗）、防御率３・０６と好成績を残しており、７月にはオ