「Masaをもっと使うべきだ」7月の月間打率は2割9分1厘、出塁率は3割6分1厘、長打率は4割5分――ボストン・レッドソックスの吉田正尚（33）の打撃が上向いてきた。辛口で知られるボストンの野球メディアも「Masa（吉田）をもっと使うべきだ」と訴えており、チームメイトたちも彼の努力と野球に向き合う姿勢を高く評価していた。【写真を見る】ユニフォームだけでなく、作業服も似合う。吉田がアンバサダーを務める企業8月に入っ