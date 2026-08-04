◇MLB エンゼルス3-0ブリュワーズ(日本時間3日、エンゼル・スタジアム)ブリュワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー投手が7回2失点10奪三振の力投をみせました。チームは完封負けで自身4試合ぶりの黒星となりましたが、今季10試合目の2桁奪三振を記録しました。初回はザカリー・ネト選手、マイク・トラウト選手、ノーラン・シャヌエル選手を3者連続三振。トラウト選手にはこの日の最速102.3マイル＝約164.6キロを記録するなど、わ