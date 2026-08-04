タイガースとのトレードでドジャースに加入したタリク・スクバル投手（29）が3日（日本時間4日）に遠征先のシカゴで会見し、大谷翔平投手（32）と山本由伸投手（27）に言及した。記者から大谷、山本両投手について問われると「このチームには本当に才能ある投手がそろっています」とした上で、「山本は非常に細かいルーティンを持っていると聞いています。大谷がどんな準備をするのかも楽しみです。彼らは最高レベルで成功して