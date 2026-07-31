7月30日、朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）が放送され、8人組アイドルグループ・timeleszが登場。29日にニューシングル『消えない花火』が発売され、そのプロモーションとしてインタビュー形式の企画が行われた。約500発の花火を打ち上げて撮影されたMVも流れ、ファンは大いに盛り上がったが、メンバーの菊池風磨の欠席が波紋を広げている。「インタビューはVTRで流れましたが、グループのメンバーは7人しかいませんでした