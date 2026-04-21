（高雄中央社）高雄メトロ（MRT）は21日、ライトレール（LRT）を含む全線の今年1〜3月における1日平均利用者数は延べ約24万8600人だったと明らかにした。昨年同期の延べ約23万8700人より約4.2％増加したとしている。同メトロによると、通勤・通学客の増加が顕著で、市政府によるさまざまな都市プロモーションイベント開催や、共通定額定期券「TPASS」の普及が寄与したという。また平日ではTPASSなどの定期券利用が昨年より9.2％増