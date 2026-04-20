トランプ米大統領＝18日/Tasos Katopodis/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は19日、オマーン湾で米海軍の海上封鎖を突破しようとしたイラン船籍の貨物船に対し、米軍が発砲し拿捕（だほ）したと発表した。「本日、全長約900フィート（約274メートル）、空母に匹敵する重量のイラン船籍の貨物船『トゥスカ』が米海軍の海上封鎖を突破しようとしたが、うまくいかなかった」とトランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」で述べた