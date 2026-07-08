中東シリアの首都ダマスカスで、複数回の爆発がありました。爆発はフランスのマクロン大統領が宿泊するホテルの近くでも発生しています。【映像】爆発がおこる瞬間（実際の様子）シリアの国営メディアによりますと、首都ダマスカスの中心部で7日、少なくとも2回の爆発がありました。いずれもマクロン大統領が宿泊するホテルの近くで、爆発物は道路脇の車とごみ箱の中に設置されていたということです。この爆発で警察官4人