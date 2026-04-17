早期化＆長期化で学生は4年間就活漬け。売り手市場でコネ採用を増やす企業には大量の「AI製ES （エントリーシート）」が届き、対抗手段として「AI面接官」も導入へ!?人手不足で、新卒採用は空前の売り手市場！今の大学生は就職先を選び放題で、さぞいい思いをしてるんだろうな〜と思いきや、聞こえてくるのは暗い話ばかり。キーワードは「早期化」「長期化」「AI」。ダレトクな変化の先にある、グロすぎる格差の実態に迫った！【