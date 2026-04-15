猫が飼い主の『服の中』に入りたがる理由 1.飼い主の体温と匂いに安心するから 猫が服の中に潜り込む一番の理由は、「安心できる環境」を求めているからです。 猫は室内で暮らしていても、本能的に外敵から身を守るために安全で落ち着ける場所を好みます。飼い主の服の中は、あたたかくて暗く、さらに大好きな人の匂いに包まれる特別な空間です。 たとえば、寒い日に座っていると、猫がすっと膝に乗ってきて