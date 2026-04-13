山形市の山で12日午後、クマの駆除をしていた60歳の女性が転倒してけがをし、13日朝、山形県の消防防災ヘリで救助されました。救助されたのは山形市の団体職員の女性（60）です。警察と消防によりますと、女性は12日午後1時ごろ、山形市上宝沢の山で猟友会のメンバー7人でクマの駆除を行っていたところ、足を滑らせて転倒し、骨盤付近を痛めて動けなくなったということです。女性は山形市消防本部の救助隊に救助されて隊員と