建築費の高騰により大規模修繕工事の費用も上昇している。東日本不動産流通機構が、2025年度に成約した首都圏中古マンションの管理費や修繕積立金について、分析した結果を見ると、管理費も修繕積立金も上昇しているが、とりわけ修繕積立金の上昇幅が大きい。その実態を見ていこう。【今週の住活トピック】「首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金（2025年度）」に関する調査結果を発表／東日本不動産流通機構前年度比で1m2当