ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、新たにWi-Fi機能を内蔵した全方位型ワイヤレスホームスピーカー「Aura Stidio 5 Wi-Fi」を2026年4 月2日（木）より発売する。■より高品位なサウンドと上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデルHarman Kardonは、無駄を排しシンプルな造形美を厳