Wi-Fi機能搭載により、上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデル！Harman Kardon「Aura Studio 5 Wi-Fi」
ハーマンインターナショナル株式会社は、優れた音響技術と洗練されたデザインの融合で世界中の音楽ファンから愛されるオーディオブランド「Harman Kardon (ハーマンカードン)」から、新たにWi-Fi機能を内蔵した全方位型ワイヤレスホームスピーカー「Aura Stidio 5 Wi-Fi」を2026年4 月2日（木）より発売する。
■より高品位なサウンドと上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデル
Harman Kardonは、無駄を排しシンプルな造形美を厳選したマテリアルで実現しながら、50年に及ぶ音響技術の蓄積により極上のサウンド体験を提供するプレミアムオーディオブランド。ニューヨーク近代美術館（MoMA）の永久所蔵品にも選ばれた、同ブランドの代表作となるスピーカーシステム「SoundSticks」シリーズをはじめ、一貫したデザイン性の高さは世界最高峰レベルの評価を獲得。本モデルは、その特徴的でアイコニックなドーム形状を継承した人気の「Aura Studio」シリーズの「Aura Studio 5」にWi-Fiワイヤレス機能を搭載することで、より高品位なサウンドと上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデルだ。
ベースのモデルとなる「Aura Studio 5」は、独自の「Constant Sound Field」技術を採用し、部屋中に音を広げることでどこにいても上質なサウンドを楽しめることができるほか、新しくセンターチャンネルのための専用ツイーターを搭載し、明瞭性と音の広がりを高め、優れたサウンドパフォーマンスを実現。さらに、本モデルはWi-Fi機能を内蔵することで、ハイレゾストリーミングにも対応し、より高品位な音楽再生を可能にした。
また、すでに市場にて好評いただいているライティングテーマに、本モデルだけの「ネビュラ」パターンを追加。7つのライティングテーマで部屋や気分に合わせ心地よい雰囲気を演出することが可能なほか、「Harman Kardon ONE」アプリに対応し、明るさやライティングパターンなど細かい設定も簡単に操作可能。テーマに合わせたアンビエントサウンドも再生可能だ。
■製品外観
■デザイン賞
本モデルは、「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞した。
「iF DESIGN AWARD」は、1954年にドイツを拠点とする世界で最も歴史ある独立系デザイン団体、iF International Forum Design によって創設された、国際的に高い権威を誇るデザイン賞の一つ。
毎年、世界68か国から約10,000件に及ぶ応募が寄せられ、デザインおよびサステナビリティ分野の国際的な専門家129名で構成される審査員団が、厳格かつ透明性の高いプロセスを通じて、すべてのプロジェクトを評価している。
本アワードの受賞は、卓越したデザインの証として、世界的に高く評価されている。
※仕様や価格は変更となる場合がある。
■全方位型ワイヤレスホームスピーカー「Aura Stidio 5 Wi-Fi」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
■より高品位なサウンドと上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデル
Harman Kardonは、無駄を排しシンプルな造形美を厳選したマテリアルで実現しながら、50年に及ぶ音響技術の蓄積により極上のサウンド体験を提供するプレミアムオーディオブランド。ニューヨーク近代美術館（MoMA）の永久所蔵品にも選ばれた、同ブランドの代表作となるスピーカーシステム「SoundSticks」シリーズをはじめ、一貫したデザイン性の高さは世界最高峰レベルの評価を獲得。本モデルは、その特徴的でアイコニックなドーム形状を継承した人気の「Aura Studio」シリーズの「Aura Studio 5」にWi-Fiワイヤレス機能を搭載することで、より高品位なサウンドと上質な空間体験を可能にしたプレミアムモデルだ。
また、すでに市場にて好評いただいているライティングテーマに、本モデルだけの「ネビュラ」パターンを追加。7つのライティングテーマで部屋や気分に合わせ心地よい雰囲気を演出することが可能なほか、「Harman Kardon ONE」アプリに対応し、明るさやライティングパターンなど細かい設定も簡単に操作可能。テーマに合わせたアンビエントサウンドも再生可能だ。
■製品外観
■デザイン賞
本モデルは、「iF DESIGN AWARD 2026」を受賞した。
「iF DESIGN AWARD」は、1954年にドイツを拠点とする世界で最も歴史ある独立系デザイン団体、iF International Forum Design によって創設された、国際的に高い権威を誇るデザイン賞の一つ。
毎年、世界68か国から約10,000件に及ぶ応募が寄せられ、デザインおよびサステナビリティ分野の国際的な専門家129名で構成される審査員団が、厳格かつ透明性の高いプロセスを通じて、すべてのプロジェクトを評価している。
本アワードの受賞は、卓越したデザインの証として、世界的に高く評価されている。
※仕様や価格は変更となる場合がある。
■全方位型ワイヤレスホームスピーカー「Aura Stidio 5 Wi-Fi」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）