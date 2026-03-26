リクルートが、首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）在住の20歳〜49歳の男女9000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2026首都圏版」を発表しました。ここでは初めて発表された「得点ジャンプアップした自治体ランキング」から、上位を占めた東京区部北側エリア＝“東京ノース”に注目します。東京ノースの中でTOP2となったのは北区と板橋区。都心に比べて住居費が安いことは想像に難くありませんが、そ