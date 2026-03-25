英国遠征中の日本代表は24日、スコットランド戦（28日）に向けてダンバートン市内で現地入り後の初練習を行い、初招集のFW塩貝健人（ヴォルフスブルク）が先発奪取に意欲を見せた。24年夏に慶大ソッカー部を退部して海外挑戦し、オランダ1部NECナイメヘンから5大リーグにステップアップ。スピード出世を遂げた20歳のストライカーは爆発的なスピードが最大の武器だ。ジョーカーの役割も期待されるが「ストライカーとして1番手を