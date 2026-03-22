揚げものを使わずにタンパク質をとれる「蒸しパン」のお弁当を紹介します。教えてくれたのはダイエットカウンセラーとして活動するおにゃさん。一見難しそうなパンづくりも、蒸しパンなら材料を混ぜてレンジでチンするだけで完成。ぜひ試してみてくださいね。ダイエットにおすすめの「蒸しパン」弁当3月も半ばを過ぎると、「あ、冬が終わったんだな」って実感する瞬間がありますよね。桜のつぼみがふっくらしてくると、自然と「今