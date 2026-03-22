女優広瀬アリス（31）が22日、Xを更新。「推しの結婚」をめぐる私見をつづり、反響を呼んでいる。広瀬は18日の更新で、はしを手に持ち、目を見開き、驚いたような表情をして左手を口に当てたようなポーズをした自身のショットをアップ。「ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画」とつづった。すると、この写真から連想するイメージについて、一部ユーザーが「推しの結婚が発表された。っていう顔」とコメン