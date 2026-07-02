7月1日、ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）で共演した佐藤二朗と橋本愛のあいだに、“ハラスメントトラブル” が起きていたことが、『文春オンライン』によって報じられた。ベテラン俳優に取りざたされた疑惑が波紋を呼んでいる。『夫婦別姓刑事』は、佐藤と橋本演じる東京・中野区の刑事2人が、抜群のコンビネーションを誇る名バディであるものの、職場では夫婦であることを隠す様子をコミカルに描いた物語。6月23日に最