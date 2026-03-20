Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉 この記事は2026年2月22日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。夕食後のリビング、子どもが宿題を広げるときの明かりとして。さらに、もしもの停電時には自動で点灯して周囲を照らす安心機能まで搭載。今回ご紹介するのは、日常の何気ないシーンを1つの灯りでつなぎ、一家に一台あると