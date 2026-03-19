人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さんの「ミツバとキャベツのコールスロー」「ミツバとレンコンのサラダ」を紹介します。香り豊かなミツバで、いつもの味がぐっと本格的になる簡単副菜レシピをぜひ参考に。ミツバで彩りを添えた和風コールスロー春野菜を取り入れたコールスローで食卓を華やかに。●ミツバとキャベツのコールスロー【材料（4人分）】 ミツバ1／2束 キャベツ1／4個 ショウガ15g 塩小さじ2 A［サラ