©2026 映画『90メートル』製作委員会人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えるシングルマザー複雑な想いを抱える親子の絆と揺るぎない愛を綴った感涙物語人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えながら我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの揺るぎない愛を綴った感涙物語『90メートル』。直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』で商業長編映画デビューを果たし、『か「」く「」し「」ご「」と