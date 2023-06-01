高須クリニックの高須克弥氏（８１）が１８日、自身のＸを更新。提供ＣＭについて語った。高須氏は日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」で放送される同クリニックのＣＭに松本人志を起用し話題を集めている。高須氏は同ＣＭの放送を分析する記事について言及。「『高須クリニック提供のまっちゃん変身ＣＭが面白いのでガキの使いやあらへんで！！の面白さを食ってしまった』と週刊現代さんが指摘してい