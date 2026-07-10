中国福建省の靴工場で火災が発生し28人が死亡しました。激しく燃える建物…黒い煙がたちこめ屋上には逃げ遅れた人の姿が確認できます。国営の新華社通信によりますと、9日午後、南東部福建省の靴工場で火災が発生しました。工場には当時200人以上の従業員がいましたが、火災で28人の死亡が確認されました。現地メディアは、工場の一階部分で出火し、燃えやすい靴の材料に燃え移ったことで急速に延焼したと伝えています。また、火災