EU=ヨーロッパ連合の気象機関は、イギリスやフランスなどの西ヨーロッパで、今年6月の平均気温が6月としては観測史上最高を記録したと発表しました。EUの気象機関「コペルニクス気候変動サービス」は9日、記録的な熱波に見舞われた西ヨーロッパでの6月の平均気温が20.74℃で、同じ月の平均気温としては観測史上最高を記録したと発表しました。フランスやドイツなどでは、年間を通しての1日の平均気温が過去最高を記録するなど、強