お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が18日までに、自身のXを更新。「福岡のイベントが酷かった件」と題し、公開中の『映画えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』のプロモーションでの出来事をつづった。【動画】「福岡のイベントが酷かった」キンコン西野の投稿西野は17日、Xで「昨日は朝から晩まで福岡で『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』のプロモーションがありました。作品を一人でも多くの方に届ける為