「有事の円買い」から「有事の円売り」へアメリカとイスラエルがイランを攻撃し、中東情勢が緊迫化してから、円安が進んでいる。ドル円相場は158円台で、ユーロ円相場は184円台をうかがっている（3月11日現在）。【写真】ドバイ移住15年、80年代ミリオンヒットの元アイドルが”イラン攻撃”で緊迫の日々を語る「空から異常な爆音、本当に恐ろしく」円安を招いている原因はいくつか指摘されている。1つは、日銀が追加の利上げ