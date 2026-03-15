冬から春に向かう時季は、心も体も不安定になりがち。そこで、忙しい毎日の中でも気軽に取り入れられる「暮らしの養生法」を紹介します。教えてくれたのは、漢方アドバイザーの久保奈穂実さん。ストレッチやマッサージなど日常生活を少しだけ見直すだけで、体と心の元気につながります。寝る前の習慣「体側ストレッチ」体の側面（側頭部から足首にかけて）は「肝」に関係する『胆経』が通っている場所。【イラスト】ストレス解消に