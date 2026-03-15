冬から春に向かう時季は、心も体も不安定になりがち。そこで、忙しい毎日の中でも気軽に取り入れられる「暮らしの養生法」を紹介します。教えてくれたのは、漢方アドバイザーの久保奈穂実さん。ストレッチやマッサージなど日常生活を少しだけ見直すだけで、体と心の元気につながります。

寝る前の習慣「体側ストレッチ」

体の側面（側頭部から足首にかけて）は「肝」に関係する『胆経』が通っている場所。

【イラスト】ストレス解消に効果のあるマッサージ

Cの字を描くようにストレッチして、体の側面をしっかり伸ばすと、体がゆるんで気が巡っていくのを感じられます。

「のびのび」を意識して、家事の合間や寝る前など、思い立ったときに気軽に取り入れてみて。

締めつけない「ゆったりファッション」

春は体をのびのび解放することで、気を巡らせることができます。

服も体を締めつけるものは避けて、ゆったりしたラインのものを選ぶのがおすすめ。

髪の毛もキュッと結んだり、スタイリングしたりするよりも、結ばずにおろすかゆるっとしばる感じでまとめましょう。

香りでほっとする「ティータイム」

ティータイムも、香りを意識することで養生に。香りがほっとした心地よさをもたらし、心と体が整います。

ほてりやのぼせを感じているときは緑茶がベースのジャスミン茶、冷えが気になるときは紅茶（とくに香り高いアールグレイ）など、悩みに合わせてお茶を選ぶと効果的。

深呼吸でリラックス「アロマテラピー」

好きな香りをかぐことでリラックス効果があるアロマテラピー。自然と呼吸が深くなるので、体じゅうに気を巡らせてくれます。

基本は好みの香りを選ぶのでOKですが、ベルガモット、グレープフルーツ、オレンジ、レモンなどのかんきつ系の精油は、気の巡りをよくしてくれます。

ストレス解消に「頭皮マッサージ」

ストレスに関係する経路が通っているのが耳の上あたりの側頭部。側頭部を優しく手でマッサージしたり、丁寧にブラッシングして刺激を与えたりすると、重かった頭が、すっきり軽くなります。

朝やお風呂上がりのほかに、スマホやテレビを観ながらの「ながらマッサージ」も。

大股でのんびり「お散歩ウォーキング」

景色を楽しみながらゆるゆると楽しむお散歩ウォーキングは、気持ちをゆったりさせてくれて、体ののぼせやほてりも鎮めてくれます。

大切なのは「何歩歩こう！」「何キロ歩く！」という目標をきっちり決めないこと。気分の赴くまま、できるだけ大股で歩くのがおすすめです。