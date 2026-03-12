プロ視点で「どんな用事にも合う」1軍バッグ日々、多くのバッグに触れるGISELeスタイリストたちの審美眼にかなうものってどんなもの？自分的ルールに基づいた選びのポイントや愛用の理由を聞き込み取材。※（）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです。【スタイリスト・塚田綾子さん】大人も試したくなる個性と遊びのあるアイテム選びを得意とし、デニム軸のカジュアルスタイルが人気。辛口なテンションが気分の今季は