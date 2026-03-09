2005年に放送されたドラマ「1リットルの涙」が、2027年に「映画 1リットルの涙」として劇場公開されることが決定しました。主演はドラマ版に引き続き錦戸亮さんが務め、再び「麻生遥斗（あそうはると）」を演じます。また、テーマソングも当時と同じくレミオロメンの名曲「3月9日」と「粉雪」が起用されることが発表されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■20年の時を経て、あの感動がスクリーンで動