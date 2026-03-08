3月8日は国際女性の日。イタリアでは、女性に感謝を伝えて黄色いミモザの花を贈ることから、「ミモザの日」とも呼ばれています。ESSEフレンズエディター・おだゆうさんが、いつもの食卓をぐっと華やかに見せる「ミモザサラダ」のつくり方をお伝えします。ゆで卵があれば手軽につくれて、春の訪れを感じられる、この時期にぴったりのひと皿です。ミモザサラダは緑色と黄色がポイント！今回のミモザサラダのいちばんのポイントは、ミ