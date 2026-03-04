小松島市は、新年度の当初予算案を発表し、一般会計は231億3300万円と過去最大規模になりました。小松島市の新年度当初予算案の一般会計は、総額約231億3000万円です。これまで最大規模であった2025年度の当初予算に比べ約43億6000万、率にして23.2％と大幅に上回りました。主な事業として、小松島市北部の小学校4校を統合し、2027年度開校予定の小松島小学校の施設整備に約50億2000万円、また、和田島北部地区でおよそ600人を収容