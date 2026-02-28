自身も1か月で−6kgの減量に成功したダイエット料理研究家・だれウマさん。「ダイエットには糖質オフが最強」というイメージが定着するなか、だれウマさんが提案するのは、つくりおきの冷凍弁当で無理なく続ける“新だれウマ式ダイエット”です。今回はだれウマさん流、冷凍弁当4つのポイントと、「トマトパスタ冷凍弁当」のレシピを紹介します。※ この記事は『週末作りおき 激やせ冷凍弁当 』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋