余分な洗濯ものを減らして、最小限のものでスッキリ暮らすコツを紹介します。整理収納コンサルタントの須藤昌子さん（50代）のケースです。ここでは、シーツやパジャマの洗い替えをやめ1枚で回す生活のリアルと、須藤さんが実感したメリットについて語ります。洗い替えをもたなくなったきっかけは「実家じまい」実家じまいで目にした、大量のシーツやパジャマ。「汚れたときのため」「洗えないと困るから」「乾かないときのため」