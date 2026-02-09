【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】ミラノ・コルティナ五輪スノーボードハーフパイプ日本代表が、会場で初の公式練習に臨んだ。２２年北京五輪男子金メダルで、１月に負った複数箇所骨折などからの復活を目指す平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、午後６時半頃からの公式練習でハーフパイプに入った。引き締まった表情で入念に調整した。本番は１１日（日本時間１２日）に予選、１３日（同１４日）に決勝が行われる