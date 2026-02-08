衆議院議員選挙は、8日が投票日です。午前10時現在の県内の投票率は6.14％で、前回を1.84ポイント下回っています。衆議院選挙の投票は一部を除いて、午前7時から県内482か所の投票所で行われています。今回の衆議院選挙では、県内2つの選挙区に8人が立候補していて、徳島市の投票所では、朝から有権者が次々と訪れ、意中の候補に一票を投じていました。県内の当日有権者数は59万1432人です。県選挙管理委員会によりますと、8日午前