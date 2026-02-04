県は2月4日、盗撮と盗撮未遂の罪で起訴された職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。懲戒免職処分となったのは、県河川政策課の47歳の男性係長です。県によりますと、男性係長は2025年12月、高松市の大型商業施設で女性に後ろから近づき、スマートフォンでスカートの中を盗撮しようとした疑いで逮捕され、起訴されたほか、徳島市内の商業施設でも盗撮行為を行った罪で、1月16日付で起訴されています。逮捕当時、男