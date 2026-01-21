資源エネルギー庁が２１日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（１９日時点、１リットルあたり）は、前週より４０銭安い１５４円７０銭だった。１０週連続で値下がりし、約４年７か月ぶりに１５４円台をつけた。同庁によると、ベネズエラ情勢を受けて原油価格が下落したことが影響した。一方、足元ではイラン情勢の緊迫化で原油価格が上昇しているため、来週のガソリン価格は値上がりかほぼ横ばいとなる見込みだ。