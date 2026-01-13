まだ着られそうな洋服を身内や友人にあげることはよくあることですが、その善意は思わぬトラブルにつながることも……。佐藤ゆきさん（仮名・38歳）は着なくなった洋服を義母によく譲っていました。しかし、その善意が結果的に、義父母宅を崩壊させることにつながってしまいました。◆おしゃれ好きな、年金暮らしの義母ゆきさんは結婚相談所で出会った男性と、3年前に結婚しました。夫は、「義父母と同居するのは嫌」という