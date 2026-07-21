高齢社会において、誰もが直面するかもしれない「親の認知症」。しかし、ノンフィクション作家の郄橋秀実さんが直面した介護の現実は、世間のイメージとは少し違っていた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）認知症の父が繰り出す予想外の言動を、郄橋さんはハイデガーなどの哲学思想と結びつけ、「確かにそうだ」といつしか感心してしまうのだ。ここでは『おやじはニーチェ 認知症の父と過ごした436日』（新