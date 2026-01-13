J2藤枝の槙野智章新監督が13日、“KING”との対戦に胸を躍らせた。この日、藤枝市の飽波神社で行われたクラブの必勝祈願に選手らと参加。新生・藤枝の象徴的な存在である新監督は絵馬に「変化」としたため、来月7日に開幕する明治安田J2・3百年構想リーグ、そして26〜27年シーズンのJ2へ向けて決意を新たにした。そして9日のJ3福島への加入会見で「槙野監督の前でプレーするのも楽しみ」と語ったカズこと元日本代表FW三浦知