１月１２日の京都５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル＝１８頭立て）は、重賞２勝馬セイウンハーデスの全妹ニシノサリーナ（牝、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）が５馬身差で逃げ切った。勝ち時計は１分３５秒９（良）。抜群のスタートを決めると、そのまま自然とハナに立った。半馬身ほどのリードを保ちながら快走。直線に入っても勢いは衰えず、どんどん後続を突き放した。池添謙一騎手は「スタートが速くて、ス