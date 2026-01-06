ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「緊急地震速報」鳴ったらどうする？政府広報公式X、対応まとめ画像… 時事ニュース 内閣府 地震 X（Twitter）で話題 J-CASTニュース 「緊急地震速報」鳴ったらどうする？政府広報公式X、対応まとめ画像を投稿 2026年1月6日 12時0分 リンクをコピーする 2026年1月6日10時18分ごろ、中国地方で最大震度5弱を観測する地震が発生した。内閣府政府広報の公式Xアカウントは地震に際し、「緊急地震速報発表時に取るべき行動とは？」として、緊急時の対応をまとめた画像を公開している。長周期地震動階級4「極めて大きな揺れ」を観測10時18分に発生した島根県東部を震源とする地震では、マグニチュード6.2、最大震度5強を観測した。28分ごろには最大震度5強、37分ごろには最大震度4と、断 ◆政府広報公式Xでの投稿📢緊急地震速報発表時に取るべき行動とは？緊急地震速報が発表されてから実際に強い揺れが来るまでは、十数秒から数十秒です💥周りの人に声をかけながら、「周囲の状況に応じて、速やかに慌てずに、まず身の安全を確保する」ことが重要です。https://t.co/VwdFdD1fEW@JMA_kishou pic.twitter.com/YHbyY7srXi— 政府広報オンライン (@gov_online) January 6, 2026 記事を読む おすすめ記事 徳之島で震度４ 専門家“普段とは違う所にいる年末年始。避難所の確認などして欲しい” 2025年12月31日 11時54分 鳥取県西部で「長周期地震動」階級4 「長周期地震動」とは 2026年1月6日 11時36分 中国地方で最大震度5強など地震相次ぐ 高市総理「同程度の地震の発生に注意をいただきたい」「日頃からの備えを改めて確認を」 2026年1月6日 11時28分 ここ一か月で地震が相次ぐ 青森で最大震度6強も 正月三が日も強い地震には注意を 2025年12月31日 11時32分 島根地震 本紙記者現地ルポ…地響きから激しい縦揺れ 続く余震 2026年1月6日 12時9分