栃木県警によると、4日午前5時ごろ、同県佐野市の国道50号で、車十数台が絡む事故があった。4人が搬送され、うち高齢の男性が意識不明の重体。走行中のトラックの荷台から茶葉が飛散し、後続車がスリップなどを起こした。