前編記事『「実家のマンション」を放置したら「野生動物」の巣に…「スラム化」する前にやるべきこと』より続く。固定資産税が6倍になることも最悪の状態になる前に、実家を手放せるチャンスがあれば、その機を逃さずに処分したい。同じことが、田舎×戸建てでも言える。なかには、古民家カフェや農業体験民泊施設などに改修することで、収益を生み出せる物件もある。ただし、主体的に経営にかかわらないといけないのが難点だ。そ