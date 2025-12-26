アメリカのトランプ大統領は、アフリカのナイジェリアで過激派組織「イスラム国」のテロリストを攻撃したと発表しました。【映像】「イスラム国」による訓練の様子トランプ大統領は25日、自身のSNSに「ナイジェリア北西部の『イスラム国』のテロリストに対し強力で致命的な攻撃を実施した」と投稿しました。「彼らは罪のないキリスト教徒を殺害してきた」と主張し、「アメリカにしかできない完璧な攻撃を実行した」と強調しま