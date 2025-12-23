日本人の「食」への異常なこだわり日本は本当に何を食べても美味しい国だと思う。豊かな山の幸や海の幸、みずみずしい野菜や果物、多種多様な発酵食品や調味料など、豊かで質の良い素材に支えられた伝統的な和食の数々。ユネスコの無形文化遺産に指定されているほどに、世界的にも高く評価を受けている。伝統的な和食以外にも、日本の食のレベルの高さを感じる場面は多くある。スーパーに並ぶインスタント食品やレトルト食品の質の