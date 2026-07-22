サッカーの北中米Ｗ杯は４８チームが参加し、３９日間にわたって計１０４試合が行われ、日本時間２０日、スペインの４大会ぶり２度目の優勝で幕を閉じた。世界中を熱狂させた選手たちが残した印象深い言葉を振り返る。★日本・ＤＦ長友佑都（１次リーグ第３戦スウェーデン戦で日本人選手初の５大会連続出場を達成。試合後のインタビューでかみしめるように発言）「いや、Ｗ杯、マンマミーア。マンマミーア！（イタリア語で何