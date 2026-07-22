ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 水谷隼氏、まだ「株取引」継続か 以前のX投稿では「引退します」宣言… 水谷隼 資産運用 FX エンタメ・芸能ニュース X（Twitter）で話題 オリコンニュース 水谷隼氏、まだ「株取引」継続か 以前のX投稿では「引退します」宣言も 2026年7月22日 11時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京五輪卓球金メダリストの水谷隼氏が、株取引を継続している模様だ 自身のXにて画像で「今日もマイナスでーす」と30万8000円超の含み損を公開 17日には「引退します」と、株取引をやめるかと思われる宣言も投稿されていた ◆水谷隼氏、22日のX投稿で株取引の様子を公開了解でーす👌今日もマイナスでーす👏 pic.twitter.com/paTaIW5Wml— 水谷隼🏓Jun Mizutani (@Mizutani__Jun) July 21, 2026 ◆水谷隼氏、17日には「引退します」との投稿も一昨日久しぶりに全力信用買いして2日で5000円近く下落とか意味がわからない…魔物に取り憑かれてるので引退します。ありがとうございました。— 水谷隼🏓Jun Mizutani (@Mizutani__Jun) July 17, 2026 記事を読む